خدمات

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

رشا عوني

يبحث المواطنون يومياً عن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية التي اعتمدتها الشركة الشرقية للدخان، وكذلك زيادة أسعار السجائر المستورة، وإضافة ضريبة جديدة.

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار السجائر عدة تغييرات نتيجة تعديلات ضريبية وتحديثات في قوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة، وهو ما انعكس على الأسعار المتداولة لدى التجار والموزعين.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار السجائر اليوم الأحد 8مارس2026..

أسعار السجائر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بعد الزيادة الجديدة | أسعار السلع | أسواق للمعلومات

أسعار السجائر المحلية اليوم 

  • 1- كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.
  • 2- كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.
  • 3- كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.
  • 4- بوسطن: 48 جنيهًا.
  • 5- بلومنت: 48 جنيهًا.
  • 6- مونديال أحمر: 48 جنيهًا.
  • 7- مونديال أصفر: 48 جنيهًا.
  • 8- مونديال سيلفر: 48 جنيهًا.
  • 9- مونديال سويتش منتول: 48 جنيهًا.
  • 10- مونديال سويتش بلو بيري: 48 جنيهًا.
  • 11- كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.
  • 12- كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.
  • 13- ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

زيادة بقيمة 4 جنيه

وقد أعلنت شركة إيستن كومباني بشكل رسمي زيادة أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات لكل عبوة، وجاء ذلك وفق خطاب وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبه فيه بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة لضمان الحصول على الحصص المقررة لكل تاجر وموزع.

قالت شركة «إيسترن كومباني»، إن الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وكذلك لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولأن سجائر كليوباترا تمثل الحصة الأكبر من السوق المحلية للسجائر الشعبية، يترقب المستهلكون دائمًا أي تغييرات تطرأ على الأسعار.

تباين أسعار السجائر في الأسواق بعد 23 يومًا على تطبيق السعر الرسمي.. تجار يكشفون التفاصيل.. وارتفاع الأنواع المحلية والمستوردة لهذه الأسباب

أسعار السجائر المستوردة

أكدت شركة فيليب موريس مصر  أن السعر الرسمي مطبوع بوضوح على العبوات، مع إمكانية التحقق عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضبط الأسواق والحد من أي تلاعب سعري.

وجاءت أسعار السجائر المستوردة كما يلي:

ميريت: 111 جنيهًا

مارلبورو: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل أند إم (L & M): 82 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

وسجلت بدائل التدخين والتبغ المسخن اليوم الأسعار التالية:

عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

TEREA Capsules: سجلت 87 جنيهًا

HEETS: سجلت 69 جنيهًا

