ربنا هو اللي بيرزقني.. مسن يبكي فرحًا بعد حصوله على 20 ألف جنيه من حياة كريمة

خصص برنامج حياة كريمة المذاع على قناة ON حلقة اليوم لمساعدة رجل مسن يعيش ظروفًا صعبة، حيث لا يملك سوى 6 جنيهات فقط.

وخلال الحلقة قال الرجل المسن، إنه مسلم أمره لله ولا يملك إلا القليل من المال، وغالبًا ما يذهب إلى المسجد بعد صلاة العصر ويبقى فيه حتى نهاية اليوم.

وأضاف أنه راضٍ بحياته ويؤمن أن الله هو الرزاق، لذلك لا يشتكي لأحد سوى لربه، موضحًا أن أكثر مبلغ قد يكون معه في بعض الأيام لا يتجاوز 15 أو 20 جنيهًا.

قرر البرنامج تقديم مساعدة مالية قدرها 20 ألف جنيه للرجل المسن تقديرًا لظروفه الصعبة وصبره.

وعندما سمع الخبر لم يتمالك دموعه وبكى من شدة الفرح بهذا الدعم الذي سيساعده على تحسين ظروف معيشته.