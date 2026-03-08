قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

طارق سعدة لـ"حبر سري": الإعلام الرقمي فرض نفسه والتقليدي مرهق ومحدود التأثير

طارق سعدة
طارق سعدة
علا محمد

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه حتى  لم يتم الاستقرار إلى الآن على تعريف مصطلح  "الإعلام الرقمي"، متسائلًا: "هل هو إعلام رقمي ولا إلكتروني؟،  فالبعض يسميه إعلام الواقع، اللي هو فرض نفسه عليكي، هو فعلاً الحقيقة، مش هتقدري تخرجي عنه".

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلام التقليدي له حساباته وموارده، لكنه يواجه مشاكل كبيرة، مضيفًا: «الإعلام التقليدي ما فيش تكاليف إنتاجية تغطيها الموارد الإعلانية، العكس، ما فيش إعلان يغطي الإنتاج، الإعلام التقليدي مرهق جدًا، بيصرف جدًا، وتأثيره بقى محدود، والموضوع اختلف».

وأشار طارق سعدة إلى أن تغير وسائل البث والمنصات الرقمية غير الخريطة البرمجية التقليدية، موضحًا: «يعني الخريطة البرمجية، لبرنامج ما بييجي كل يوم الساعة 5، لا طب ما أنا أصلاً على المنصات أجيبه أي وقت، لو فضيت سبعة هجيبه سبعة، لو فضيت خمسة هجيبه خمسة، هتفرج على دقيقتين، مش لازم الحلقة كلها، مش هتفوتني».

وشدد طارق سعدة على أن هذه المرونة في المتابعة تمنح المشاهد حرية التحكم في المحتوى، وتوضح الفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي الذي فرض نفسه بقوة في العصر الحديث.

طارق سعدة نقيب الإعلاميين الإعلامية أسما إبراهيم برنامج حبر سري

