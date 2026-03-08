قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في اليوم العالمي للمرأة.. صناع الخير سند «سيدات مصر».. تمكين اقتصادي واجتماعي وخدمات طبية

صناع الخير
صناع الخير

في اليوم العالمي للمرأة، أولت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية كبيرة لتحسين جودة حياة «سيدات مصر»، من خلال تنفيذ العديد من التدخلات المُهمة ما بين الاجتماعية والاقتصادية والطبية أيضاً، وذلك في إطار رؤية المؤسسة لدعم السيدات كونهن عصب المُجتمع وعنصر أساسي في تحقيق نهضته.

في محور التمكين الاقتصادي، ظهر دعم المؤسسة للمرأة جلياً من خلال «مراكز استدامة للحرف اليدوية والتراثية»، التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية في أكثر من محافظة من «الوجه البحري للوجه القبلي»، إذ استهدفت من خلالها تحقيق هدفين أساسيين: الأول هو التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تعليمهن حرف يدوية وتراثية مُختلفة وتصدير المُنتجات لمختلف المحافظات وعرضها في المعارض، والثاني هو الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية من الإندثار.

تمكنت تلك المراكز، تحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، إذ قدّمت في مختلف المحافظات تمكيناً حقيقياً للسيدات، وساهمت في توفير مصدر دخل لهن، كما عملت أيضاً على إحياء حرف تقليدية كانت قاربت على الاختفاء.

كما استهدفت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، من «مراكز استدامة»، تدريب سيدات القرى على الحرف اليدوية والتراثية، لتكون بمثابة مصدر دخل، وتمكنهم اقتصادياً من خلال الخروج من دائرة العوز إلى الإنتاج والتسويق، في إطار جهود المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

كما عملت المؤسسة من خلال «مراكز استدامة» على دعم الحرف اليدوية والتراثية وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً، خاصة وأنها تمكنت من تنفيذ عددٍ من المشروعات التي تعمل على تنمية وتمكين المرأة الريفية وإحياء الحرف التراثية واليدوية ودعم هذه الصناعة.

تضم تلك المراكز برامج تدريبية متنوعة على عدد من الحرف اليدوية والتراثية، من بينها الخياطة والكروشيه والتطريز والديكوباج والأحجار الكريمة، إلى جانب تخصيص مساحة لعرض وتسويق المنتجات، بما يتيح للسيدات فرصة تحويل المهارات المكتسبة إلى مصدر دخل مستدام، إذ يتم تصدير عدد من المنتجات إلى بعض الدول العربية، وهو ما يعكس نجاح التجربة وقدرتها على خلق فرص حقيقية للتشغيل والدخل المستدام للسيدات وأسرهن.

تنوعت الفئات التي استهدفتها تلك المراكز، إذ شملت المعيلات والمطلقات والأرامل، حيث يهدف إلى تأهيلهن لسوق العمل أو مساعدتهن على إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهن، بما يدعم دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع.

ضمن التدخلات التي نفذتها المؤسسة في هذا المحور أيضاً، إطلاق مبادرة «سكة رزق» والتي شهدت فعالياتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية، إذ تتضمن المبادرة تسليم خريجي دور الرعاية دراجات نارية «موتوسيكلات وسكوترز» للعمل عليها، بما يوفر لهم مسارًا مهنيًا واضحًا وفرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تأتي مبادرة «سكة رزق» في إطار سياسة المؤسسة التي تولي أهمية كبيرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات، تحت مظلة التحالف الوطني، وحرصها على مدّ خدماتها إلى مختلف محافظات الجمهورية.

كما اشتملت جهود مؤسسة صُناع الخير للتنمية، في محور التمكين الاقتصادي، على تدريب آلاف السيدات على الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال ضمن مبادرة «تمكين» التي تجوب القرى والنجوع، بجانب تدريبهن على الحرف اليدوية والتراثية.

أما في محور التمكين الاجتماعي، دعمت المؤسسة على مدار الفترات الماضية الآلاف من الغارمات، في إطار جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية، كما سلمت العديد من الأجهزة الكهربائية «الثلاجات والبوتجازات» للأسر التي تم إعادة تأهيل منازلهم ضمن مبادرة «قرى الأمل».

وضمن محور التمكين الاجتماعي، استفادت العديد من الفتيات من مبادرة «فرحة» التي أطلقتها المؤسسة لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتي تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، حيث يتم تنفيذ المبادرة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

أما في الجانب الطبي، استهدفت المؤسسة من خلال قوافلها الطبية السيدات لتقديم الخدمات العلاجية لهم سواء الكشف المجاني أو تسليم النظارات أو توفير الأدوية أو إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

وصول فرقاطة ألمانية إلى ميناء "ليماسول" في قبرص

وصول فرقاطة ألمانية إلى ميناء "ليماسول" في قبرص

ترامب وستارمر

ترامب وستارمر يناقشان استخدام قواعد سلاح الجو الملكي

دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب "سيحتاج إلى مساعدة الحلفاء لحلّ هذه المشكلة"

دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يحتاج مساعدة الحلفاء لحل المشكلة في إيران

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد