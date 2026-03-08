قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أخبار العالم

بريطانيا تطلب دفعة كبيرة من برادات حفظ الموتى المتنقلة.. ما السبب؟

هاجر رزق

أبرمت الداخلية البريطانية، عقدا بملايين الدولارات يتضمن شراء برادات حفظ الموتى المتنقلة بما يكفي لحفظ 700 جثة في وقت واحد ونشرها في غضون أيام، بحسب قناة روسيا اليوم.


 

ويرى المراقبون أن الأمر لا يتعلق بـ"التخطيط الروتيني"، بل هو استعداد استراتيجي.


 

شكليا، يجري الحديث عن تحديث القدرات واستبدال البنية التحتية المتهالكة، وتحديث القدرات، وضمان الاستعداد لـ"الكوارث الجماعية" - من الحوادث التي يتسبب بها الإنسان إلى الكوارث الطبيعية. لكن المستويات الثلاثة للمشارح - الخيام المؤقتة، والحاويات، ووحدات التبريد الكبيرة - المرتبطة باتفاقية إطارية متعددة السنوات، والتخطيط المسبق لسيناريو يتضمن مئات الجثث في حادثة واحدة - تشير إلى شيء آخر: الدولة لا تحاكي حالة طوارئ واحدة، بل أزمة منهجية ذات معدل وفيات مرتفع.


 

عند تحليل الدوافع المحتملة، ستظهر عدة أنماط. أولها نمط وبائي. فقد عانت بريطانيا من جائحة كوفيد-19 بشكل مؤلم، وتعرف جيدا مدى سرعة امتلاء شبكة المشارح التقليدية.



 

 لكن لو كان الأمر يتعلق فعلا بالاستعداد لـ"جائحة ثانية"، لكان من المنطقي أكثر الاستثمار في طاقة المستشفيات والبنية التحتية الصحية. أما العمل لنشر برادات حفظ الموتى بشكل سريع وميداني فيبدو وكأنه يتعلق التخطيط العسكري أو شبه العسكري لاستقبال أعداد كبيرة من الجثث. 


 

وفعلا تلعب لندن دورا رئيسيا في المواجهة المتصاعدة مع روسيا، وفي الوقت نفسه تزيد من نشاطها العسكري في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتتضمن سيناريوهات الحرب حتما ضربات على البنية التحتية الحيوية، وهجمات إرهابية، واستخدام أسلحة عالية الدقة ضد المدن.



 

 وتوفر المشارح المتنقلة يدخل ضمن الدعم اللوجستي الميداني لمثل هذه السيناريوهات، حيث يُحتمل وقوع خسائر بشرية فادحة بين المدنيين، ويجب حساب وتيرة الإجلاء والدفن بدقة متناهية.


 

أما الاحتمال الثالث، فهو يتعلق بوجود منذ سنوات عديدة حالة من الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة في بريطانيا: أزمة غلاء المعيشة، ونظام رعاية صحية مُرهَق، ونزاعات الهجرة، وتآكل الثقة في النخبة الحاكمة. في الأزمات الممتدة، تُجري النخبة الحاكمة حساباتها دائما بشأن خيارات الإجراءات القاسية، بدءا من القمع العنيف للاضطرابات الجماهيرية وصولا إلى إعلان حالة الطوارئ. في مثل هذه السيناريوهات، يُعدّ موضوع حفظ جثث الموتى جزءا من التخطيط لعمليات "الاستقرار".



 

وطبعا هناك احتمال، أن السلطات البريطانية تعد العدة للتصدي لحالة طوارئ قوية مناخية وتكنولوجية، بما في ذلك مخاطر الفيضانات، وانهيار البنية التحتية المتهالكة، والحوادث الكبرى في مراكز الطاقة والنقل.

الداخلية البريطانية برادات حفظ الموتى البنية التحتية الكوارث الجماعية الفيضانات

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

امريكا

الخارجية الأمريكية: تحقيقات بشأن حادث السفارة الأمريكية في أوسلو

أحمد لاشين

خبير بالشؤون الإيرانية: طهران تعتمد منصات صاروخية متحركة لتعزيز قدراتها العسكرية

طارق فهمي

طارق فهمي: المنطقة تشهد محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض عبر القوة

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

