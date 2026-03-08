بلومبيرج: الولايات المتحدة تدرس عملية برية للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني

تدرس الولايات المتحدة شن عملية عسكرية بقوات برية خاصة للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، والذي يكاد يكفي لصنع قنبلة نووية.

هذا ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن ثلاثة مصادر دبلوماسية مطلعة على الأمر.

وفي وقت سابق ، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار في مباني محطة تخصيب الوقود النووي الإيرانية تحت الأرض في نطنز.

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات لها على انه من غير المتوقع حدوث أي عواقب إشعاعية بعد الأضرار التي لحقت بالمنشأة النووية في نطنز بإيران.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق ؛ أنها لا تمتلك أي مؤشرات على تعرض أي من المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها محطة بوشهر للطاقة النووية أو مفاعل طهران للأبحاث أو غيرها من مرافق دورة الوقود النووي، لأي ضرر أو إصابة، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية على إيران وفي الشرق الأوسط.

وقال مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي - في كلمته خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة إن الوضع مثير للقلق الشديد.. ولا يمكننا استبعاد احتمال حدوث تسرب إشعاعي ذي عواقب وخيمة، بما في ذلك ضرورة إخلاء مناطق بحجم مدن رئيسية أو أكبر".

وجدد جروسي دعوته لكافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، مضبفا أنه لا ينبغي أبدا شن هجمات مسلحة على المنشآت النووية، لما قد ينتج عنها من تسربات إشعاعية ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنتا ضربات عسكرية واسعة ضد إيران /السبت/، تبعتها ضربات انتقامية شنتها إيران.

وقال المسؤول الأممي "إن الوكالة استجابت على الفور، وفقا لولايتها، بالتركيز على حالات الطوارئ الإشعاعية المحتملة الناجمة عن العمليات العسكرية"، مبينا أن الجهود مستمرة للاتصال بالسلطات التنظيمية النووية الإيرانية دون تلقي أي رد حتى الآن، معربا عن أمله في أن تُعاد فتح قناة الاتصال الضرورية هذه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح جروسي أن إيران والعديد من دول المنطقة الأخرى التي تعرضت لهجمات عسكرية تمتلك محطات طاقة نووية عاملة ومفاعلات أبحاث نووية، بالإضافة إلى مواقع تخزين الوقود المرتبطة بها، الأمر الذي يفاقم التهديد للسلامة النووية.

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك أربعة مفاعلات نووية عاملة؛ ولدى الأردن وسوريا مفاعلات أبحاث نووية عاملة، مضيفا أن البحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، والتي تعرضت كلها لهجمات، تستخدم جميعها تطبيقات نووية من نوع أو آخر.

ولتحقيق ضمانات طويلة الأمد بعدم حصول إيران على أسلحة نووية، وللحفاظ على فعالية نظام عدم الانتشار النووي العالمي، أكد جروسي ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.

وتابع قائلا: "الدبلوماسية صعبة، لكنها ليست مستحيلة، والدبلوماسية النووية أصعب، لكنها ليست مستحيلة أيضا.. ليس السؤال هو ما إذا كنا سنجتمع مجددا على طاولة الحوار الدبلوماسي، بل متى سنفعل ذلك، علينا ببساطة أن نفعل ذلك بأسرع وقت ممكن".



