نيكولاس ويليامز: انقسام داخل حلف الناتو بشأن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران

قال نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو، إنّ الحلف يشهد حالة من الانقسام بشأن الحرب الإسرائيلية الأمريكية الجارية على إيران، والتي دخلت يومها التاسع.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول الحلف لم تتوصل إلى موقف موحد حيال هذه الحرب، مشيراً إلى أن الأمين العام للحلف أبدى دعماً للتحرك الأمريكي، في حين اعتبرت غالبية الدول الأوروبية أن هذا الفعل غير قانوني.

ولفت إلى أن التطورات العسكرية في هذه الحرب جاءت “مفاجئة” لكثير من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، موضحا أن صمود إيران حتى اليوم التاسع من المواجهة؛ أثار قدرا من الدهشة.

وأشار إلى أن إيران استخدمت في ردها “الصواريخ الباليستية” و"صواريخ كروز" و"الطائرات المسيرة"، ومع ذلك ما زالت قادرة على الاستمرار في القتال؛ وهو ما يشير إلى احتمال امتلاكها مزيداً من الذخائر.