السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء اليوم الأحد أنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

قال ‏المتحدث الرسمي لـ وزارة الدفاع السعودية في بيان: "اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي مساء الأحد عن سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 مقيما.

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول في المنطقة.