خيتافي يعبر بيتيس بهدفين في الدوري الإسباني

حقّق خيتافي فوزاً ثميناً على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم "الأحد"، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم خيتافي الفوز في الشوط الأول، حيث افتتح كيكو فيمينيا التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الزاوية العليا للمرمى، قبل أن يضيف مارتن ساتريانو الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت وسط المرمى بعد تمريرة من عبد الكبير أبقار.

وشهدت المباراة محاولات مستمرة من جانب ريال بيتيس للعودة في النتيجة، خاصة عبر تحركات كوتشو هيرنانديز والبديل أنتوني، لكن تألق الحارس ديفيد سوريا حال دون اهتزاز شباك خيتافي، لا سيما في التصدي لرأسية كوتشو في الدقيقة 54 وتسديدة سيمون باكامبو في الدقائق الأخيرة.

بهذا الفوز رفع رصيد خيتافي إلى 35 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد بيتيس عند 43 نقطة في المركز الخامس.