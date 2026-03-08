قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية

محمود محسن

كشف الفنان جمال سليمان، عن موقفه من بعض الخيارات السياسية والقيادية، مؤكدًا أنه يفضل التركيز على مسيرته الفنية.

وتحدث جمال سليمان، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، عن رأيه بين سوريا بشار الأسد وسوريا الرئيس أحمد الشرع، قائلًا: «سوريا، سوريا»، موضحًا أنه إذا تم عرضه عليه منصب رئيس الوزراء في سوريا، لن يقبله.

وأضاف جمال سليمان: «لا، أنا عاوز أكمل مسيرتي كفنان، وبعدين أنا مش شخص مناسب لرئاسة الوزراء»، وعن اختياراته بين أن يكون وزيرًا في سوريا أو رجل أعمال في مصر، أكد أنه يفضل أن يكون «فنان سوري قادر يشتغل في مصر وفي سوريا».

وأعرب جمال سليمان، عن أمنيته الكبرى، قائلًا: «أتمنى المصالحة الوطنية في سوريا، وأن يعود السوريين إيد واحدة، ويتم تجريم أي خطاب طائفي يقوم على الكراهية العرقية أو الطائفية أو الدينية».

