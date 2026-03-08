«بركة رمضان» حديث السوشيال ميديا لليوم السادس عشر على التوالي

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدره منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة السادسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع القصص الإنسانية المؤثرة التي يسلط البرنامج الضوء عليها طوال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة السادسة عشرة، التي جرى تصويرها في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، لحظات إنسانية مؤثرة، حيث واصل البرنامج رسالته في دعم البسطاء وجبر خواطر عدد من الأسر، في مشاهد عكست روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وخلال الحلقة، قدم سامح حسين مجموعة من المساعدات والهدايا الإنسانية التي أدخلت الفرحة على قلوب أصحابها؛ إذ حصلت الست أم كريم على 50 ألف جنيه وعمرة، بينما نالت الست أم ياسين عمرة و30 ألف جنيه، كما حصلت الست نبيلة على 30 ألف جنيه إلى جانب جهاز ابنتها، فيما قُدمت للست أم شادي مساعدة مالية قدرها 50 ألف جنيه لسداد ديونها، ونالت الست أم رانيا 50 ألف جنيه إضافة إلى جهاز ابنتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة بشكل واسع، مشيدين بالمحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج، ومؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، كما يبرز الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.