قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بركة رمضان حديث السوشيال ميديا لليوم السادس عشر على التوالي

سامح حسين
سامح حسين
قسم الفن

واصل هاشتاج #بركة_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدره منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة السادسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع القصص الإنسانية المؤثرة التي يسلط البرنامج الضوء عليها طوال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة السادسة عشرة، التي جرى تصويرها في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، لحظات إنسانية مؤثرة، حيث واصل البرنامج رسالته في دعم البسطاء وجبر خواطر عدد من الأسر، في مشاهد عكست روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وخلال الحلقة، قدم سامح حسين مجموعة من المساعدات والهدايا الإنسانية التي أدخلت الفرحة على قلوب أصحابها؛ إذ حصلت الست أم كريم على 50 ألف جنيه وعمرة، بينما نالت الست أم ياسين عمرة و30 ألف جنيه، كما حصلت الست نبيلة على 30 ألف جنيه إلى جانب جهاز ابنتها، فيما قُدمت للست أم شادي مساعدة مالية قدرها 50 ألف جنيه لسداد ديونها، ونالت الست أم رانيا 50 ألف جنيه إضافة إلى جهاز ابنتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة بشكل واسع، مشيدين بالمحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج، ومؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، كما يبرز الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.

بركة رمضان برنامج بركة رمضان سامح حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

لقاء اليوم

وزير النقل يتفقد الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع ويتناول الإفطار مع العاملين

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة يترأس القداس بكنيسة أم الرحمة بمنهري ويمنح درجة الإبصالتس لعدد من أبناء الرعية

خلال حفل الافطار

وزير البترول: أعددنا سيناريوهات للتعامل مع المتغيرات وتكامل مع الكهرباء لتوفير احتياج محطات التوليد

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

