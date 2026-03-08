تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام الاتحاد في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.