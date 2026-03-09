سحور مختلف ولذيذ.. طريقة عمل طاجن فول بالبشاميل

طاجن فول بالبشاميل من الأطباق الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة سحور شهر رمضان الكريم.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج سحورك عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن فول بالشاميل.





مقادير طاجن فول بالبشاميل



● 2 علبة فول مدمس

● ملعقة كبيرة كمون

● كزبرة جافة

● ثوم مفروم

● طماطم مبشورة

● صلصة

● كوب ونصف كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة زبدة

● 2 ملعقة كبيرة دقيق

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير طاجن فول بالبشاميل



يشوح الثوم في الزبدة مع الطماطم والصلصة ويضاف الفول.

يشوح الدقيق في الزبدة ويضاف اللبن والملح والتوابل.

في طاجن يضاف خليط الفول وفوقه البشاميل ويقدم.