طعام شائع يزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 49%

حذرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية من أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 49%.

ووجد الباحثون، بعد تحليل بيانات نحو 35 ألف بالغ، أن خطر الإصابة بالمرض يزداد مع كل حصة إضافية. في المقابل، قد يُساهم استبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية في خفض خطر الإصابة بالسكري بنحو 14%.

كشفت دراسة حديثة أن نوعًا شائعًا جدًا من الأطعمة قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 49%. وأوضحت الدراسة، المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية ، أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يواجهون احتمالية أكبر بكثير للإصابة بهذا المرض المزمن، مما يسلط الضوء على التأثير المتزايد للعادات الغذائية الحديثة على الصحة على المدى الطويل.

قد يرتبط تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة، وخاصةً الأنواع المصنعة منها، بزيادة خطر الإصابة بداء السكري، والذي يعتقد الخبراء أنه قد يتفاقم بشكل كبير مع كل حصة إضافية. تشمل اللحوم الحمراء لحم البقر، ولحم الضأن، ، ولحم العجل، ولحم الغزال، ولحم الماعز. كما أشارت الأبحاث إلى أن استبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية أو خيارات بروتينية صحية أخرى يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر المرتفع بنسبة تصل إلى 14%.

كيف أُجريت الدراسة؟



الباحثون، الذين قاموا بتحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية ، فحصوا الأنظمة الغذائية وخطر الإصابة بمرض السكري لدى ما يقرب من 35000 بالغ، إلى جانب حالتهم فيما يتعلق بمرض السكري من خلال HbA1c، ومستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وما إذا كان المشاركون يتناولون الأدوية.

بحسب ما أفاد موقع "ميديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم الحمراء، سواء المصنعة أو غير المصنعة، يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بداء السكري. وبالتحديد، فإن أولئك الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم الحمراء لديهم احتمالية أعلى للإصابة بداء السكري بنسبة تصل إلى 49% مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل.

كما قال الباحثون إنهم لاحظوا زيادة في خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تتراوح بين 10 و 16 في المائة مع كل حصة إضافية يومية من اللحوم الحمراء، وذلك اعتمادًا على نوع اللحوم الحمراء التي تم تناولها.

لماذا تزيد الأطعمة فائقة المعالجة من خطر الإصابة بمرض السكري؟



يقول الخبراء إن عوامل عديدة قد تفسر ارتباط هذه الأطعمة بزيادة خطر الإصابة بداء السكري. أولًا، غالبًا ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كميات كبيرة من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، مما قد يتسبب في ارتفاعات سريعة في مستويات سكر الدم. ومع مرور الوقت، تجبر هذه الارتفاعات المتكررة الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما يزيد من احتمالية مقاومة الأنسولين. ثانيًا، عادةً ما تكون هذه الأطعمة منخفضة الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم.

وثمة مصدر قلق آخر يتمثل في وجود إضافات صناعية ومستحلبات قد تؤثر على صحة الأمعاء والالتهابات، وكلاهما يرتبط بشكل متزايد بالأمراض الأيضية مثل مرض السكري.

يحذر الأطباء من أن تناول الأطعمة المصنعة بشكل منتظم يمكن أن يساهم أيضاً في زيادة الوزن والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وكلها عوامل تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمرض السكري.

خيارات غذائية صحية



يوصي الخبراء بالتركيز على نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الكاملة والمعالجة بشكل طفيف لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، والذي يشمل ما يلي:

الفواكه والخضراوات الطازجة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والكينوا

البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والبيض والبقوليات

المكسرات و البذور

الدهون الصحية من مصادر مثل زيت الزيتون والأفوكادو

إن الحد من تناول الوجبات الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية واللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية وتقليل المخاطر الصحية على المدى الطويل.

