قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طعام شائع يزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 49%

السكري
السكري
هاجر هانئ

حذرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية من أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 49%.

 ووجد الباحثون، بعد تحليل بيانات نحو 35 ألف بالغ، أن خطر الإصابة بالمرض يزداد مع كل حصة إضافية. في المقابل، قد يُساهم استبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية في خفض خطر الإصابة بالسكري بنحو 14%.
كشفت دراسة حديثة أن نوعًا شائعًا جدًا من الأطعمة قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 49%. وأوضحت الدراسة، المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية ، أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يواجهون احتمالية أكبر بكثير للإصابة بهذا المرض المزمن، مما يسلط الضوء على التأثير المتزايد للعادات الغذائية الحديثة على الصحة على المدى الطويل.

قد يرتبط تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة، وخاصةً الأنواع المصنعة منها، بزيادة خطر الإصابة بداء السكري، والذي يعتقد الخبراء أنه قد يتفاقم بشكل كبير مع كل حصة إضافية. تشمل اللحوم الحمراء لحم البقر، ولحم الضأن، ، ولحم العجل، ولحم الغزال، ولحم الماعز. كما أشارت الأبحاث إلى أن استبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية أو خيارات بروتينية صحية أخرى يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر المرتفع بنسبة تصل إلى 14%.

كيف أُجريت الدراسة؟


الباحثون، الذين قاموا بتحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية ، فحصوا الأنظمة الغذائية وخطر الإصابة بمرض السكري لدى ما يقرب من 35000 بالغ، إلى جانب حالتهم فيما يتعلق بمرض السكري من خلال HbA1c، ومستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وما إذا كان المشاركون يتناولون الأدوية.

بحسب ما أفاد موقع "ميديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم الحمراء، سواء المصنعة أو غير المصنعة، يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بداء السكري. وبالتحديد، فإن أولئك الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم الحمراء لديهم احتمالية أعلى للإصابة بداء السكري بنسبة تصل إلى 49% مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل.

كما قال الباحثون إنهم لاحظوا زيادة في خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تتراوح بين 10 و 16 في المائة مع كل حصة إضافية يومية من اللحوم الحمراء، وذلك اعتمادًا على نوع اللحوم الحمراء التي تم تناولها.

لماذا تزيد الأطعمة فائقة المعالجة من خطر الإصابة بمرض السكري؟


يقول الخبراء إن عوامل عديدة قد تفسر ارتباط هذه الأطعمة بزيادة خطر الإصابة بداء السكري. أولًا، غالبًا ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كميات كبيرة من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، مما قد يتسبب في ارتفاعات سريعة في مستويات سكر الدم. ومع مرور الوقت، تجبر هذه الارتفاعات المتكررة الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما يزيد من احتمالية مقاومة الأنسولين. ثانيًا، عادةً ما تكون هذه الأطعمة منخفضة الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم.

وثمة مصدر قلق آخر يتمثل في وجود إضافات صناعية ومستحلبات قد تؤثر على صحة الأمعاء والالتهابات، وكلاهما يرتبط بشكل متزايد بالأمراض الأيضية مثل مرض السكري.

يحذر الأطباء من أن تناول الأطعمة المصنعة بشكل منتظم يمكن أن يساهم أيضاً في زيادة الوزن والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وكلها عوامل تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمرض السكري.

خيارات غذائية صحية


يوصي الخبراء بالتركيز على نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الكاملة والمعالجة بشكل طفيف لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، والذي يشمل ما يلي:

الفواكه والخضراوات الطازجة
الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والكينوا
البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والبيض والبقوليات
المكسرات و البذور
الدهون الصحية من مصادر مثل زيت الزيتون والأفوكادو
إن الحد من تناول الوجبات الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية واللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية وتقليل المخاطر الصحية على المدى الطويل.

المصدر:timesnownews

السكري اللحوم الحمراء لحم البقر لحم الضأن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح خضر

أستاذ تفسير بالأزهر: أسلوب القرآن البياني يجعل اليقين متجذرا في العقل والقلب

سؤال الطفلة جنا

ما هي العبادة التي لا ترتبط بوقت معين؟.. إمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفل عبد الرحمن

ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد