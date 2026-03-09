قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير بـ الأهرام للدراسات: استهداف موارد الطاقة قد يكون المرحلة الثانية في المواجهة بين إسرائيل وإيران

د/ جمال عبد الجواد
د/ جمال عبد الجواد
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التطورات العسكرية في المواجهة بين إسرائيل وإيران تشير إلى انتقال محتمل في طبيعة الأهداف العسكرية، موضحًا أن المرحلة الأولى من العمليات ركزت بشكل أساسي على البنية العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة.

وأوضح عبدالجواد، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الضربات الأولى استهدفت مواقع استراتيجية مرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية، من بينها منصات إطلاق الصواريخ ومراكز إنتاج المقذوفات ومنشآت مرتبطة بالبنية الصاروخية. 

وأضاف أن الحديث الإسرائيلي عن «مرحلة ثانية» من العمليات قد يعني أن تل أبيب ترى أنها حققت قدرًا كبيرًا من أهداف المرحلة الأولى أو اقتربت من استكمالها.

وأشار إلى أن المرحلة التالية وفق هذا التصور قد تشهد تحولًا نحو استهداف الموارد الاقتصادية الإيرانية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الإيراني.

وأوضح أن إيران تعد من الدول الرئيسية المصدرة للنفط، وأن جزءًا كبيرًا من موارد الحكومة يعتمد على عائدات تصدير النفط، وهو ما يجعل هذا القطاع نقطة حساسة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

ولفت إلى أن أي استهداف لمنشآت إنتاج النفط أو البنية التحتية المرتبطة بتصديره يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية، ما قد يؤثر بدوره على قدرة الدولة على تمويل أنشطتها المختلفة، سواء الاقتصادية أو العسكرية، وكذلك على قدرتها على إدارة الأوضاع الداخلية.

ولفت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن أحد الأهداف غير المباشرة لمثل هذه الضغوط الاقتصادية قد يكون خلق حالة من التوتر الداخلي داخل إيران.

كما أوضح أن التأثير على الموارد الاقتصادية الكبرى، مثل الطاقة والنفط، قد ينعكس سريعًا على حياة المواطنين، من خلال تأثيره على مستويات المعيشة وتوافر السلع وأسعارها.

ونوه بأن الضغوط المرتبطة بالمعيشة اليومية غالبًا ما تكون من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، خاصة إذا انعكس ذلك على الأجور أو توافر السلع أو إمدادات الطاقة داخل البلاد، لذلك، يرى أن استهداف هذا القطاع قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني من الداخل.


وفي سياق آخر، أشار عبدالجواد إلى أن مسألة استهداف قيادات بارزة داخل إيران ليست أمرًا مستبعدًا في ظل طبيعة الصراع القائم، موضحًا أن إسرائيل أظهرت في مناسبات سابقة قدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة داخل دول تعتبر خصومًا لها.

وأوضح أن نجاح مثل هذه العمليات غالبًا ما يرتبط بوجود معلومات استخباراتية دقيقة وشبكات اختراق داخل تلك الدول، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق وأن نفذت عمليات مشابهة في أكثر من ساحة إقليمية.

واختتم عبدالجواد تصريحاته بالتأكيد على أن طبيعة الصراع بين إسرائيل وإيران ما زالت مفتوحة على عدة سيناريوهات، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا في الأدوات المستخدمة، سواء على المستوى العسكري المباشر أو عبر الضغوط الاقتصادية والسياسية، وهو ما يجعل المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

ايران اسرائيل البنية العسكرية اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

أرشيفية

مجتبى خامنئي.. رجل الظل الذي أصبح مرشد إيران الثالث

الأردن والبحرين يؤكدان تضامنهما المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الأردن والبحرين يؤكدان تضامنهما المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل سابع جندي لها في الشرق الأوسط

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل سابع جندي لها في الشرق الأوسط

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد