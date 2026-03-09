قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
أخبار العالم

الجارديان: مخزون الغاز في بريطانيا يكفي ليومين فقط وسط اضطراب الإمدادات

القسم الخارجي

كشفت صحيفة “الجارديان”، أن مخزونات الغاز في بريطانيا تراجعت إلى مستويات تكفي ليومين فقط، في ظل تحويل مسار عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى آسيا بسبب تداعيات الحرب على إيران.

ووفق التقرير، فإن السعة القصوى لمرافق تخزين الغاز في بريطانيا تكفي نظريًا لنحو 12 يومًا، إلا أن المخزون الحالي لا يغطي أكثر من يومين من الاستهلاك، ما يثير مخاوف من احتمال تعرض البلاد لنقص في الإمدادات إذا استمر التصعيد في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تعتمد بشكل كامل على المخزون الاستراتيجي، إذ ما زالت تتلقى كميات كبيرة من الغاز عبر مصادر متعددة.

وقال متحدث باسم شركة National Gas إن مستويات التخزين الحالية “تتوافق بشكل عام مع ما هو متوقع في هذا الوقت من العام، وهي قريبة من المستويات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي”.

وأضاف أن التخزين يمثل جزءًا محدودًا فقط من منظومة إمدادات الغاز في بريطانيا، موضحًا أن الجزء الأكبر يأتي من الإنتاج في الجرف القاري البريطاني، ومن النرويج، إضافة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الإمداد القادمة من أوروبا.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبيرج أن ناقلتين على الأقل غيرتا مسارهما في وسط المحيط الأطلسي من أوروبا إلى آسيا منذ يوم الجمعة، نتيجة المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة على خلفية الصراع مع إيران، وذلك بعد ثلاث عمليات تحويل مماثلة الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا منذ بدء الضربات الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل أكثر من أسبوع، بالتزامن مع إغلاق طهران فعليًا لمضيق هرمز، وهو ممر بحري يمر عبره نحو خُمس شحنات الغاز المنقولة بحرًا في العالم.

كما توقفت قطر مؤخرًا عن الإنتاج في أكبر منشأة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال عالميًا عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.

مخزونات الغاز في بريطانيا بريطانيا ناقلات الغاز الطبيعي المسال أوروبا الحرب على إيران الولايات المتحدة وإسرائيل مضيق هرمز

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

شريف منير

محمود عزت: تجسيد شخصية الإرهابي يتطلب فهما عميقا لدوافعه النفسية والفكرية

إيران وإسرائيل

سفير مصر السابق في تل أبيب: إيران وقعت في خطأ فادح ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها

مسابقة «نورانيات قرآنية»

10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في الجزء الثالث من مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

