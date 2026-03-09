اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات

شهدت مناطق شرق لبنان، قرب الحدود مع سوريا، ليل الأحد–الإثنين، مواجهات عنيفة؛ بعد تنفيذ قوات إسرائيلية “عملية إنزال جوي” في المنطقة، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن اشتباكات اندلعت في مرتفعات السلسلة الشرقية على مقربة من الحدود اللبنانية السورية؛ حيث حاولت قوة إسرائيلية تقدمت بعد إنزالها بواسطة طائرات مروحية، قبل أن تتعرض لنيران أدت إلى اندلاع مواجهات في محيط المنطقة.

في السياق ذاته، أفاد مصدران من حزب الله، بأن مقاتلي الحزب تمكنوا من إسقاط مروحية إسرائيلية خلال الاشتباكات الدائرة في المنطقة.