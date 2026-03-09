قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بحزب الجيل: خطاب الرئيس في أكاديمية الشرطة خارطة طريق لحماية الأمن القومي

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن حفل إفطار أكاديمية الشرطة جاء كمنصة مكاشفة صاغ من خلالها الرئيس السيسي رسائل إستراتيجية تمس صلب الأمن القومي المصري.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن تشديد الرئيس السيسي على أهمية البناء على دروس 2011 تُظهر رؤية القيادة السياسية في أن استقرار الدول ليس أمرًا بديهيًا، بل هو نتاج جهد وتخطيط، والرئيس أشار بوضوح إلى أن الخمسة عشر عامًا الماضية كانت مقبرة لدول سقطت في فخ الفوضى، بينما نجحت مصر في استعادة عافيتها، مؤكدًا أن هذه الاستفاضة في شرح التاريخ القريب تهدف إلى خلق وعي جمعي لدى جيل الشباب من ضباط المستقبل بأن الحفاظ على كيان الدولة هو المهمة الأسمى التي تسبق أي اعتبار آخر.

ولفت إلى أن تطرق الرئيس إلى قضية الجهل كأخطر تهديد للأمم، وشرح بوضوح الخط الفاصل بين التدين الشخصي وبين إدارة الدولة التي يجب أن تكون لكل الناس، مؤكدًا أن هذه الرسالة تستهدف حماية ضباط الشرطة والمواطنين من الانزلاق وراء التفسيرات المتطرفة، وتؤصل لمفهوم المواطنة كمرجعية وحيدة لممارسة شعائر الدولة ووظائفها، مشيرًا إلى تشديد الرئيس السيسي على أن تطوير مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الداخلية، يتم بهدوء ورفق، وهذه الرؤية تعكس إدراكًا عميقًا بأن الدول المنهكة لا تتحمل قرارات فجائية أو صدمات عنيفة، لذا فإن منهجية الدولة المصرية في السنوات الأخيرة اعتمدت التغيير الهيكل الصامت الذي يحقق النتائج دون إحداث بلبلة في الجبهة الداخلية، وهو ما وصفه الرئيس باتخاذ إجراءات مدروسة وهادئة.

وأشار إلى أنه ​لم يغفل الرئيس السيسي الربط بين الأمن والاستقرار وبين التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، ففي ظل الحروب الدائرة في المنطقة، كان الرئيس حريصًا على التحذير من تداعيات إطالة أمد الحروب، خاصة على أسعار الطاقة والاقتصاد الدولي، علاوة على التشديد على وحدة الشعب كشرط أساسي للعبور من الأزمة، فضلا عن التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين، كجزء من العقيدة الجديدة للشرطة، لضمان استمرار الثقة بين الشارع والمؤسسة الأمنية.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي بطلبة أكاديمية الشرطة وأسرهم هو تجسيد لمفهوم الأسرة الوطنية الواحدة، موضحًا أنها رسالة طمأنة للداخل بأن العيون الساهرة تطورت وتحدثت، ورسالة للخارج بأن مصر تجاوزت مرحلة الخطر على الوجود إلى مرحلة فرض الاستقرار وبناء الوعي.

إيهاب محمود المهندس إيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي حفل إفطار أكاديمية الشرطة

