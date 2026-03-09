قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
أخبار العالم

ويتكوف وكوشنر في إسرائيل غداً لاحتواء الخلاف بشأن ضرب منشآت نفطية إيرانية

يستعد المبعوثان الرئاسيان الأمريكيان ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر لزيارة إسرائيل غداً الثلاثاء، لإجراء سلسلة مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ووفق ما أفاد به مسؤول امريكي رفيع، تأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود تباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن الضربات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً ضد منشآت نفطية داخل إيران.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني اميركي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بنيتها استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، إلا أنها لم تكشف أن العملية ستكون بهذا الحجم الواسع.

وأضاف المسؤول أن التقديرات داخل الجيش الأمريكي كانت تشير إلى احتمال تنفيذ ضربة محدودة أو رمزية، لكن نطاق الهجمات التي وقعت فاق التوقعات، ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأمريكي ة.

كما أعرب مسؤولون في واشنطن عن قلقهم من أن استهداف منشآت تزود العاصمة الإيرانية طهران بالوقود قد ينعكس سلباً على الأهداف السياسية للحملة العسكرية، إذ قد يؤدي إلى تعزيز الالتفاف الشعبي حول القيادة الإيرانية وزيادة العداء تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن استهداف مستودعات الوقود كان يحمل أيضاً رسالة ضغط إلى طهران، مفادها ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف مواقع مدنية داخل إسرائيل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

