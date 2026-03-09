قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران
ضبط 3 متهمين بسرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالأقصر
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع الأسهم الأسيوية مع اندفاع المستثمرين نحو الدولار وقفزة النفط

هبوط حاد في أسواق آسيا
هبوط حاد في أسواق آسيا
أ ش أ

تراجعت الأسهم والعملات الآسيوية بقوة اليوم / الاثنين / مع اندفاع المستثمرين نحو ملاذ الدولار الأمريكي والتخلص من الأصول عالية المخاطر في مختلف أنحاء المنطقة، في وقت قفزت فيه أسعار النفط مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يهدد بصدمة طويلة الأمد في الإمدادات.

وانخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 4%، متجها نحو تسجيل أسوأ جلسة له منذ أوائل أبريل الماضي، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7%، في مؤشر واضح على تسابق المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتصدرت كوريا الجنوبية خسائر الأسواق الآسيوية، إذ هبط مؤشر كوسبي بنحو 8%، ما أدى إلى تفعيل آليات وقف التداول للمرة الثانية منذ اندلاع الصراع في أواخر الشهر الماضي.

كما تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.7% بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد انخفض في وقت سابق بأكثر من 1% مقتربا من المستوى النفسي المهم عند 1500 وون للدولار.

وامتدت موجة التراجع إلى بقية المنطقة، إذ هبط البيزو الفلبيني والروبية الإندونيسية بنسبة 1% و0.5% على التوالي ليسجلا مستويات قياسية منخفضة جديدة، بينما باتت الروبية الإندونيسية على وشك كسر مستوى 17 ألف روبية للدولار لأول مرة.

وفي تايوان، تراجع الدولار التايواني إلى أدنى مستوى له منذ 2 مايو، بينما هبطت الأسهم في تايبيه بنسبة وصلت إلى 6.2% قبل أن تقلص خسائرها قليلا لتتداول منخفضة بنحو 5%.

كما تراجع الدولار السنغافوري في وقت سابق بنسبة تصل إلى 0.5% قبل أن يستقر لاحقا، بينما انخفض مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 2.6%.

وسجلت أسواق الأسهم في ماليزيا وجاكرتا ومانيلا تراجعات حادة أيضا، حيث خسرت ما بين 2% و6%.

ويرى محللون أن التأثير قد يكون أشد على الاقتصادات الآسيوية المستوردة للنفط، خصوصا كوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة فاتورة الواردات والضغط على الموازنات العامة، إضافة إلى تعقيد سياسات البنوك المركزية.

وقال ويليام براتون، رئيس أبحاث الأسهم النقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك بي إن بي باريبا، إن البنك لا يزال يتوقع أن تكون صدمة الأسواق مؤقتة، لكنه أشار إلى أن المستثمرين يظلون قلقين من احتمال استمرار الأزمة إذا تعرضت البنية التحتية للنفط والغاز في الشرق الأوسط لمزيد من الأضرار، ما قد يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف أنه في حال حدوث اضطراب طويل الأمد، فقد تكون الأسواق الصينية أكثر قدرة على الصمود مقارنة بأسواق شمال شرق آسيا، خاصة إذا بدأت تكاليف الطاقة المرتفعة في إضعاف الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة التي قد تحدد مسار التداول خلال بقية الأسبوع، من بينها القراءات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان وكوريا الجنوبية، وبيانات التجارة الصينية غدا / الثلاثاء / ، ثم بيانات التضخم الأمريكية بعد غد / الأربعاء /، إضافة إلى بيانات التضخم والتجارة في الهند في وقت لاحق من الأسبوع.

الأسهم العملات الآسيوية اندفاع المستثمرين الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد