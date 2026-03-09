غرامة 50 جنيها عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون

تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من الإجراءات الهامة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

خلال ساعات الصيام ، يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم دون الحاجة للذهاب للسجل المدني في نهار رمضان وقضاء وقت طويل في الزحام لـ استخراج البطاقة الشخصية، حيث توفر وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر موقعها الرسمي .

موقع استخراج بطاقة شخصية

لكل من يرغب في استخراج بطاقة شخصية أونلاين، يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية واتباع الخطوات

بوابة الحكومة المصرية تجديد بطاقة الرقم القومي

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر بوابة الحكومة المصرية،

إزاي اعمل بطاقة من غير ماروح السجل؟

يمكنك عمل بطاقة الرقم القومي بدون الذهاب للسجل المدني عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية، بالدخول على الخدمات الإلكترونية، ملء البيانات المطلوبة، تحديد طريقة الاستلام (منزلي أو مكاتب مميكنة) وسداد الرسوم إلكترونياً.