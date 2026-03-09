نصائح عاجلة لمريض السكري لتجنب مضاعفات القدم

القدم السكري هي إحدى المضاعفات الشائعة لمرض السكري، وتحدث نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة.

إليك أهم الاسباب التي تؤدي إلى تطور القدم السكري:



1. ارتفاع مستويات السكر في الدم المزمن

ارتفاع السكر يضر بالأوعية الدموية والأعصاب، ما يقلل من تدفق الدم إلى القدمين ويضعف الشعور بالألم أو الحرارة.



هذا يجعل الجروح أو القرح تتفاقم بدون أن يشعر المريض بها.



2. اعتلال الأعصاب السكري

(Neuropathy)

تلف الأعصاب بسبب السكري يؤدي إلى فقدان الإحساس في القدمين.

المريض قد لا يشعر بالجروح أو الضغط الناتج عن الأحذية الضيقة، مما يزيد خطر التقرحات.



3. ضعف تدفق الدم (اعتلال الأوعية الدموية)

مرضى السكري غالبًا يعانون من تضيّق الأوعية الدموية في القدمين.

قلة الدم تصل للأنسجة تجعل التئام الجروح أبطأ، وتزيد فرص الإصابة بالعدوى.



4. العدوى المتكررة

السكري يضعف جهاز المناعة، لذلك أي جرح صغير قد يتحول بسرعة إلى قرحة أو عدوى بكتيرية.



5. مشاكل القدم المزمنة

التشوهات في القدم، مثل إصبع المطرقة أو التقرحات السابقة، تزيد من الضغط على أجزاء معينة من القدم، مسببة قروح جديدة.



6. الإصابات البسيطة

حتى الكدمات الصغيرة أو الجروح غير المرئية يمكن أن تتحول لمشكلة خطيرة عند مرضى السكري، بسبب ضعف التئام الجروح والإحساس المحدود



7. عدم العناية اليومية بالقدم

عدم غسل القدمين بانتظام، عدم فحص أي جرح أو تقرح صغير، أو ارتداء أحذية غير مناسبة، كلها عوامل تزيد خطر القدم السكري.