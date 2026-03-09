برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل المستقبلية.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل المستقبلية
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ اجتماعًا موسعًا اليوم، برئاسة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة طبقًا لأولويات الحزب بالمجلس، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء الاجتماع الذي حضره النائب كريم سالم نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، في إطار تعزيز الدور البرلماني للحزب بما يخدم مصالح المواطنين ويعكس التزامه بقضايا المجتمع المختلفة.

وخلال الاجتماع، استهل النائب إيهاب وهبة كلمته بالترحيب بأعضاء الهيئة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين نواب الحزب داخل مجلس الشيوخ، بما يسهم في تقديم رؤى ومقترحات بناءة تدعم مناقشات المجلس حول السياسات العامة للدولة، وتعكس تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل دورها في دراسة ومناقشة القضايا المطروحة على أجندة المجلس، وتقديم مقترحات ورؤى تسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحزب يحرص على أن تكون مداخلاته ومقترحاته معبرة عن نبض الشارع واحتياجات المواطن المصري.

وفي سياق متصل، وجه النائب كريم سالم، بضرورة تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع والجهات المعنية، بما يساعد على بلورة مقترحات واقعية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين أعضاء الهيئة البرلمانية يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم دور الحزب داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

