برلمانية: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس مسئولية مصر تجاه أمن المنطقة

أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي والدعوة إلى السلام، مؤكدة أن مصر لن تسمح بجر منطقة حوض النيل إلى صراعات عبثية تهدد استقرار الشعوب ومقدراتها.

وقالت العسيلي في بيان اليوم، إن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن موقف مصر ثابت في دعم الاستقرار والحفاظ على أمن المنطقة، مع السعي الدائم لإعلاء صوت الحكمة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على ضرورة إعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن الحلول السلمية يعكس رؤية مصر الراسخة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتي تقوم على تجنب التصعيد والعمل على تسوية النزاعات عبر الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.

وأضافت أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تتحرك دائمًا من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القارة الأفريقية ومنطقة حوض النيل، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار هذه المنطقة يمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي المصري.

وشددت النائبة على أن الدولة المصرية تواصل دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تمثل رسالة واضحة بضرورة إعطاء الأولوية للحلول السلمية حفاظًا على أرواح الشعوب ومنع اتساع رقعة الصراعات.

واختتمت العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة لكل الجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لجر دول حوض النيل إلى صراعات لا تخدم مصالح شعوبها.