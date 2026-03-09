قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
برلمانية: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس مسئولية مصر تجاه أمن المنطقة

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي والدعوة إلى السلام، مؤكدة أن مصر لن تسمح بجر منطقة حوض النيل إلى صراعات عبثية تهدد استقرار الشعوب ومقدراتها.

وقالت العسيلي في بيان  اليوم، إن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن موقف مصر ثابت في دعم الاستقرار والحفاظ على أمن المنطقة، مع السعي الدائم لإعلاء صوت الحكمة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على ضرورة إعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن الحلول السلمية يعكس رؤية مصر الراسخة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتي تقوم على تجنب التصعيد والعمل على تسوية النزاعات عبر الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.

وأضافت أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تتحرك دائمًا من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القارة الأفريقية ومنطقة حوض النيل، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار هذه المنطقة يمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي المصري.

وشددت النائبة على أن الدولة المصرية تواصل دورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تمثل رسالة واضحة بضرورة إعطاء الأولوية للحلول السلمية حفاظًا على أرواح الشعوب ومنع اتساع رقعة الصراعات.

واختتمت العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة لكل الجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لجر دول حوض النيل إلى صراعات لا تخدم مصالح شعوبها.

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

