وزير السياحة والآثار: المؤشرات ما زالت جيدة رغم التباطؤ النسبي.. ونعمل على تنشيط الحركة
مجموعة السبع الصناعية تناقش استخدام احتياطيات النفط لمواجهة تداعيات حرب إيران
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

فرحات : كلمة الرئيس في يوم الشهيد تؤكد أن تضحيات الأبطال أساس قوة الدولة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم " جسدت تقدير الدولة المصرية العميق لتضحيات أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مهمة لاستحضار معاني التضحية والفداء التي صنعت أمن مصر واستقرارها عبر تاريخها الحديث.

وأوضح فرحات أن كلمة الرئيس حملت رسائل سياسية ووطنية بالغة الأهمية، حيث أكد أن الدولة المصرية تقوم على قاعدة صلبة من تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، الذين سطروا ببطولاتهم صفحات مضيئة في سجل الوطن واستدعاء هذه البطولات في الوعي الجمعي للمصريين يعزز روح الانتماء ويؤكد أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها كان دائمًا ثمرة تضحيات عظيمة قدمها رجال آمنوا برسالتهم الوطنية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن كلمة الرئيس عكست رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن مصر بقيادتها السياسية تدير ملفات الأمن القومي بقدر كبير من الحكمة والاتزان، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الدولة في ظل محيط إقليمي شديد الاضطراب.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية ومواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما يعزز من دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ مسارات السلام في المنطقة.

وأكد فرحات أن إحياء ذكرى يوم الشهيد لا يقتصر فقط على تكريم الأبطال الذين ضحوا بحياتهم، بل يمثل رسالة متجددة للأجيال الجديدة بأن حب الوطن ليس مجرد شعار، بل مسؤولية وعمل وتضحية مشيرا إلى أن استلهام بطولات الشهداء يجب أن يكون حافزا حقيقيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

وشدد فرحات على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ معادلة متوازنة تجمع بين حماية الأمن القومي ودفع عجلة التنمية الشاملة، مؤكدًا أن قوة الدولة الحقيقية تنبع من تماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها خلف مؤسساتها الوطنية مؤكدا أن مصر ستظل قادرة على مواجهة التحديات بفضل وعي شعبها وصلابة مؤسساتها الوطنية، وبفضل تضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، ليبقى علم مصر مرفوعا وتظل الدولة قوية وآمنة وقادرة على مواصلة طريقها نحو المستقبل.

