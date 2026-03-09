ميدو: الدوري هيبقى كوميدي أكثر من الموسم الماضي

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، علي تصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، بشأن دوافع الأندية في مرحلة السبعة فرق الأخيرة وحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: “حديث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أمس حديث واقعي! ما هي الدوافع بالنسبة لثلاثة أندية على الأقل من ضمن السبعة الأوائل في الجدول؟”.

وأضاف: "يجب أن تضع رابطة الأندية مكافآت مادية متدرجة حسب مركز كل فريق في نهاية الموسم، ليظل التنافس قائمًا حتى آخر أسبوع، حتى لو لم يكن لدى الفريق أمل في المشاركة بالبطولات الإفريقية".

وتابع ميدو: "لابد أن يكون هناك دوافع لكل الفرق، وإلا فإن مرحلة الدوري الستة الأخيرة ستصبح كوميدية أكثر من الموسم الماضي".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.