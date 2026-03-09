قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو الليثي: اسم الله “الحكيم” يعلمنا أن نثق قبل أن نرى

عمرو الليثي
عمرو الليثي

تحدث الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله الحكيم.

وقال إن نلتقي اليوم باسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم "الحكيم". هذا الاسم ليس مجرد وصف لله عز وجل، وإنما هو باب لفهم الحياة نفسها.

وقال الليثي، إن الحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه، في الزمان الذي يريده. ولله الحكمة في كل ما خلق، وكل ما قضى، وكل ما قدر. كل فعل من أفعاله صادر عن علم محيط ورحمة واسعة وحكمة كاملة.

وأضاف لما نتأمل الكون حولنا، حندرك معنى اسم الله الحكيم في تعاقب الليل والنهار، في اختلاف الفصول، في تنوع الخلق، في كل التفاصيل الصغيرة اللي مش بناخد بالنا منها.

وأكمل أن يتجلّى اسم الله الحكيم أيضًا في أقداره على عباده. فقد يعطيك ما تحب وليس فيه خيرك، فيمنعه عنك رحمة. وقد يمنعك عن ما تتمنى وفي منعه عين العطاء. وقد يؤخر الفرج ليس للقسوة وإنما ليهيئ قلبك ويعلمك أن الأوقات بيد الله وليست بيد البشر.

وتابع ان الحكيم هو الذي لا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يجرى قضاء إلا وفيه حكمة. فحكمة الله ليست فقط في العطاء، ولكن في المنع أيضًا. ليست فقط في الفرح، ولكن أحيانًا في الابتلاء. ليست فقط في الاستجابة، وإنما في تأخيرها.

وتابع أن اسم الحكيم اتكرر في القرآن مقترنًا بالعلم والعزة، علشان نتأكد أن كل ما يجرى في هذا الكون قائم على علم كامل وحكمة بالغة، قال الله تعالى: "وهو العليم الحكيم" (الذاريات: 30).

ودايما لما الدنيا بتتقفل في وشنا ونسال نفسنا: لية حصل كدة؟ نتذكر اسم الله الحكيم اللي بيخبرنا أن الله يعلم وأنت لا تعلم.

اسم الحكيم بيعلمنا نسلم قبل أن نفهم، ونثق قبل أن نرى.

الحكمة هي واحدة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. فالحكمة في الكلام تعني أن يوزن الإنسان كلماته قبل ما يقولها، ما يتكلمش في اللي ما يعرفوش، وما يجرحش حد باسم الصراحة.

الحكمة في القرارات تعني أن الإنسان يتأنى قبل اتخاذ قراره، وما يندفعش مع الغضب، ويستخير الله في أمره، ويقبل ما قدره الله له برضا.

الحكمة في التعامل مع الناس تعني أن تضع كل إنسان في مكانه، فتحسن لمن يستحق الإحسان، وتبتعد عن من يؤذيك دون خصومة. لأن الحكمة ليست ضعف، وإنما حسن تقدير.

الحكمة في الرضا بقضاء الله تعني أن الإنسان يؤمن أن ما وقع لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيطمئن قلبه ويعيش في حالة رضا وأمان طول الوقت.

وتابع أن اللهم يا حكيم ارزقنا الحكمة في القول والعمل، وارزقنا الرضا بحكمك، وحسن الظن بتدبيرك، واجعلنا من الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا.

وعلي جانب آخر يقدم  البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .

عمرو الليثي ابواب الخير الله جل جلاله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

سؤال الطفل محمد

مين الأفضل عند الله؟.. مدرس الدين أم الكيمياء؟ إمام السيدة زينب يرد

إمام مسجد السيدة زينب

إمام السيدة زينب يكشف عن فضل طلب العلم في الإسلام .. فيديو

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن والسنة

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد