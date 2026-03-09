عمرو الليثي: اسم الله “الحكيم” يعلمنا أن نثق قبل أن نرى

تحدث الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله الحكيم.

وقال إن نلتقي اليوم باسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم "الحكيم". هذا الاسم ليس مجرد وصف لله عز وجل، وإنما هو باب لفهم الحياة نفسها.

وقال الليثي، إن الحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه، في الزمان الذي يريده. ولله الحكمة في كل ما خلق، وكل ما قضى، وكل ما قدر. كل فعل من أفعاله صادر عن علم محيط ورحمة واسعة وحكمة كاملة.

وأضاف لما نتأمل الكون حولنا، حندرك معنى اسم الله الحكيم في تعاقب الليل والنهار، في اختلاف الفصول، في تنوع الخلق، في كل التفاصيل الصغيرة اللي مش بناخد بالنا منها.

وأكمل أن يتجلّى اسم الله الحكيم أيضًا في أقداره على عباده. فقد يعطيك ما تحب وليس فيه خيرك، فيمنعه عنك رحمة. وقد يمنعك عن ما تتمنى وفي منعه عين العطاء. وقد يؤخر الفرج ليس للقسوة وإنما ليهيئ قلبك ويعلمك أن الأوقات بيد الله وليست بيد البشر.

وتابع ان الحكيم هو الذي لا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يجرى قضاء إلا وفيه حكمة. فحكمة الله ليست فقط في العطاء، ولكن في المنع أيضًا. ليست فقط في الفرح، ولكن أحيانًا في الابتلاء. ليست فقط في الاستجابة، وإنما في تأخيرها.

وتابع أن اسم الحكيم اتكرر في القرآن مقترنًا بالعلم والعزة، علشان نتأكد أن كل ما يجرى في هذا الكون قائم على علم كامل وحكمة بالغة، قال الله تعالى: "وهو العليم الحكيم" (الذاريات: 30).

ودايما لما الدنيا بتتقفل في وشنا ونسال نفسنا: لية حصل كدة؟ نتذكر اسم الله الحكيم اللي بيخبرنا أن الله يعلم وأنت لا تعلم.

اسم الحكيم بيعلمنا نسلم قبل أن نفهم، ونثق قبل أن نرى.

الحكمة هي واحدة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. فالحكمة في الكلام تعني أن يوزن الإنسان كلماته قبل ما يقولها، ما يتكلمش في اللي ما يعرفوش، وما يجرحش حد باسم الصراحة.

الحكمة في القرارات تعني أن الإنسان يتأنى قبل اتخاذ قراره، وما يندفعش مع الغضب، ويستخير الله في أمره، ويقبل ما قدره الله له برضا.

الحكمة في التعامل مع الناس تعني أن تضع كل إنسان في مكانه، فتحسن لمن يستحق الإحسان، وتبتعد عن من يؤذيك دون خصومة. لأن الحكمة ليست ضعف، وإنما حسن تقدير.

الحكمة في الرضا بقضاء الله تعني أن الإنسان يؤمن أن ما وقع لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيطمئن قلبه ويعيش في حالة رضا وأمان طول الوقت.

وتابع أن اللهم يا حكيم ارزقنا الحكمة في القول والعمل، وارزقنا الرضا بحكمك، وحسن الظن بتدبيرك، واجعلنا من الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا.

