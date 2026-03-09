أزمة زيادة أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان تتصدر عمومية النقابة العامة

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، عن عقد الجمعية العمومية العادية لعام 2026، يوم الجمعة الموافق 27 مارس، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة (نقابة الأطباء) بشارع القصر العيني في القاهرة، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يبدأ تسجيل الحضور اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها التصديق على محضر الجمعية العمومية العادية السابقة المنعقدة في 15 مايو 2025، إلى جانب عرض تقرير الأمانة العامة ومناقشة السياسات العامة للنقابة.

كما يتضمن جدول الأعمال عرض تقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة لاعتمادها، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعامي 2023 و2024 بعد الاطلاع على تقارير كل من مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى تعيين مراقب للحسابات.

ومن المقرر أيضًا مناقشة عدد من المقترحات، من بينها زيادة دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية، إلى جانب مناقشة أزمة زيادة أعداد القبول بكليات طب الأسنان وفتح كليات جديدة، فضلًا عن ما يستجد من أعمال.