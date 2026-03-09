قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تنفيذ 1904 حالات إزالة تعدي منذ انطلاق الموجة 28 بقنا

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمرحلة الثالثة من 'الموجة 28' لإزالة التعديات، مؤكدًا عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون دون استثناء.

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة سير العمل بالمرحلة الثالثة من "الموجة 28" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإشراف أحمد عبدالخالق مدير مركز سيطرة، والتي بدأت فعالياتها السبت الماضي.

أوضح علام، أن الحملات أسفرت، عن تنفيذ 77 حالة إزالة متنوعة، شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، بالإضافة إلى رصد وإزالة مخالفات "المتغيرات المكانية".

أشار السكرتير العام لمحافظة قنا، إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم التعامل معها منذ بداية "الموجة 28" بمراحلها المختلفة قد بلغ 1904 حالة إزالة حتى الآن، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لضمان استرداد حق الدولة وفرض هيبة القانون.

أوضح علام، بأن هذه الحملات تأتى في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف بكافة صوره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

قنا إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة المتغيرات المكانية أخبار قنا

