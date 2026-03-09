قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي يتجاوز 14 جنيهًا في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، متجاوزًا مستوى 14 جنيهًا لأول مرة منذ فترة، في ظل تزايد الطلب على العملة السعودية بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة واقتراب مواسم السفر الديني.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.044 جنيه للشراء و14.081 جنيه للبيع.

وفي البنوك الأخرى جاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سجل في HSBC نحو 14.050 جنيه للشراء و14.090 جنيه للبيع.

بلغ في QNB الأهلي نحو 14.048 جنيه للشراء و14.088 جنيه للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 14.045 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.038 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.033 جنيه للشراء و14.074 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.024 جنيه للشراء و14.070 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 14.012 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 14.009 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.994 جنيه للشراء و14.099 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.975 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.970 جنيه للشراء و14.080 جنيه للبيع.

وصل في بنك الكويت الوطني – مصر إلى 13.902 جنيه للشراء و14.217 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.696 جنيه للشراء و14.073 جنيه للبيع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

