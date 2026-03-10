جامعة عين شمس تستضيف شركة مايكروسوفت العالمية لأول مرة

تستضيف جامعة عين شمس، ممثلة في قطاع التعليم والطلاب، يوم غد الأربعاء الموافق 11 مارس شركة ميكروسوفت العالمية لأول مرة داخل الحرم الجامعي (الرئيسي ).

ويأتي ذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة وكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا.

ويتيح الحدث فرصة مميزة لمنتسبي الجامعة للتواصل المباشر مع ممثلي الشركة، والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات الرقمية، والعمل على تفعيل العديد من الأدوات التقنية الحديثة التي تسهم في دعم العملية التعليمية.

إلى جانب إتاحة الفرصة للحصول على امتحانات وشهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت دون رسوم إضافية.

وتدعو إدارة جامعة عين شمس جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى المشاركة في هذا الحدث والاستفادة من الخبرات والتجارب التي ستقدمها الشركة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم الرقمية وتطوير تجربتهم التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى الانفتاح على كبرى المؤسسات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيقات العملية الحديثة.