اليوم.. برشلونة يواجه نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه هانز فليك لمواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ملعب المباراة وبداية المواجهة

تقام المباراة على أرضية ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

آخر النتائج للفريقين

يأتي نيوكاسل يونايتد لهذه المباراة بعد خسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يجعل الفريق الإنجليزي يسعى لتعويض تلك الخسارة أمام خصمه الإسباني.

على الجانب الآخر، يدخل برشلونة المباراة بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليجا”، لتعزيز الثقة قبل مواجهة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

سبق وتواجه الفريقان في شهر سبتمبر الماضي ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث حقق برشلونة الفوز بهدفين مقابل هدف، وسجل الهدف الحاسم اللاعب ماركوس راشفورد، مما يزيد من حماس الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN sports HD 1، حيث يمكن للجماهير متابعة كل تفاصيل اللقاء مباشرة.

التوقعات والأهمية

تعد مواجهة اليوم ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين، فـ برشلونة يسعى لتعزيز فرصه في التأهل لدور ربع النهائي، بينما يريد نيوكاسل تعديل مسار النتائج وتحقيق الفوز على ملعبه أمام فريق كبير من الدوري الإسباني