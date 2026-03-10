محافظ البحر الأحمر يتفقد محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية بعدد من محطات الوقود بمدينة الغردقة، لمتابعة الالتزام بتطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، والتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي تكدسات أو ازدحام بالمحطات.

وتفقد محافظ البحر الأحمر سير العمل داخل المحطات، واطمأن على توافر الوقود بكافة أنواعه، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بالأسعار المقررة، ووضع لوحات التسعير في أماكن واضحة للمواطنين، بما يضمن الشفافية ومنع أي محاولات للمغالاة أو استغلال المواطنين.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين وسائقي المركبات، للتأكد من عدم وجود أي معوقات في الحصول على الوقود، مشدداً على أهمية تقديم الخدمة بسهولة ويسر والحفاظ على انتظام الحركة داخل المحطات.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة تطبيق القرارات الخاصة بتسعير المواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الخدمة وعدم حدوث أي اختناقات.

ووجّه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة وتوافر المنتجات البترولية للمواطنين دون أي معوقات.