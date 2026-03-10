قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط أرنوب في قبضة العدالة بعد سرقة هاتف طفلة داخل المسجد في الإسماعيلية

الواقعة
الواقعة
الإسماعيلية انجي هيبة

 نجحت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم شادي الكفراوي في القبض علي المتهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من يد طفلة داخل مسجد بنطاق الشيخ زايد.

وحددت مباحث الإسماعيلية هوية المتهم بعد أن رصدته كاميرات المسجد ونجحت في تحديد أماكن تردده والقت القبض عليه وبحوزته الهاتف المحمول المسروق.

 نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، في كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من يد طفلة داخل أحد المساجد بدائرة قسم ثالث، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.

كان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من يد طفلة أثناء وجودها داخل المسجد، حيث وقعت السرقة في لحظة انشغال المصلين بأداء الصلاة، وتحديدًا خلال السجود، إذ استغل المتهم انشغال والد الطفلة أو مرافقها بالصلاة، وتقدم بهدوء نحو الطفلة قبل أن يخطف الهاتف من يدها ويفر مسرعًا من المكان.

ضبط المتهم 
ووجه العميد أحمد عليان، وحدة مباحث ثالث برئاسة المقدم شادي الكفراوي ومعاونيه، بسرعة عمل التحريات اللازمه، وكشف ملابسات الواقعة وسرعة الضبط على الجاني.

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها، حيث تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بقيادة المقدم شادي الكفراوي ومعاونيه من فحص مقطع الفيديو المتداول وجمع المعلومات اللازمة، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قياسي.

وتبين أن المتهم يدعى “ص.م” وشهرته “أرنوب”، وهو الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو أثناء ارتكاب الواقعة. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول أقر بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تم التحفظ على المتهم وتحويله على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري الأبطال أمام نيوكاسل

إيفان توني

تقرير الحكم ينقذ إيفان توني من الإيقاف بعد احتفاله المثير في ديربي جدة

الاهلي

لماذا فشل توروب في إثبات جدارته؟..إسلام صادق يثير الجدل حول تراجع الأهلي

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد