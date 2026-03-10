سقوط أرنوب في قبضة العدالة بعد سرقة هاتف طفلة داخل المسجد في الإسماعيلية

نجحت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم شادي الكفراوي في القبض علي المتهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من يد طفلة داخل مسجد بنطاق الشيخ زايد.

وحددت مباحث الإسماعيلية هوية المتهم بعد أن رصدته كاميرات المسجد ونجحت في تحديد أماكن تردده والقت القبض عليه وبحوزته الهاتف المحمول المسروق.

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، في كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من يد طفلة داخل أحد المساجد بدائرة قسم ثالث، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.

كان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من يد طفلة أثناء وجودها داخل المسجد، حيث وقعت السرقة في لحظة انشغال المصلين بأداء الصلاة، وتحديدًا خلال السجود، إذ استغل المتهم انشغال والد الطفلة أو مرافقها بالصلاة، وتقدم بهدوء نحو الطفلة قبل أن يخطف الهاتف من يدها ويفر مسرعًا من المكان.

ضبط المتهم

ووجه العميد أحمد عليان، وحدة مباحث ثالث برئاسة المقدم شادي الكفراوي ومعاونيه، بسرعة عمل التحريات اللازمه، وكشف ملابسات الواقعة وسرعة الضبط على الجاني.

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها، حيث تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بقيادة المقدم شادي الكفراوي ومعاونيه من فحص مقطع الفيديو المتداول وجمع المعلومات اللازمة، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قياسي.

وتبين أن المتهم يدعى “ص.م” وشهرته “أرنوب”، وهو الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو أثناء ارتكاب الواقعة. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول أقر بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تم التحفظ على المتهم وتحويله على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.