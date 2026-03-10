بعد استقالة السادات.."الإصلاح والتنمية" يستعد لإجراء انتخابات داخلية للمناصب القيادية بالحزب

أعلن حزب الإصلاح والتنمية أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يبدأ الحزب في الاستعدادات لإجراء انتخابات داخلية على المناصب القيادية بالحزب، وذلك عقب استقالة محمد أنور السادات من رئاسة الحزب بعد اختياره نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال الحزب في بيان صادر عن أمانة التنظيم إن العمل يجري حاليا على حصر العضويات المسددة لاشتراكاتها في مختلف المحافظات، تمهيدا لتحديد موعد الجمعية العمومية حسب الجدول الزمني للإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية الحزب.

وأوضح البيان أنه يتم الآن ضبط الجدول الزمنى تمهيدا لفتح باب الترشح على المناصب القيادية المختلفة . كما تم تكليف نائب رئيس الحزب بتسيير أعمال الحزب مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد مؤكدا حرصه على إجراء الانتخابات الداخلية بأقصى درجات النزاهة والشفافية.

وأضاف البيان أن الحزب يعتزم توجيه الدعوة لعدد من المتابعين والمراقبين والإعلاميين، إلى جانب شخصيات قضائية لمتابعة والإشراف على سير العملية الانتخابية، على أن تبدأ الإجراءات الفعلية طبقا للائحة خلال الأسابيع المقبلة.