وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

بعد استقالة السادات.."الإصلاح والتنمية" يستعد لإجراء انتخابات داخلية للمناصب القيادية بالحزب

محمد انور السادات
محمد انور السادات
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب الإصلاح والتنمية أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يبدأ الحزب في الاستعدادات لإجراء انتخابات داخلية على المناصب القيادية بالحزب، وذلك عقب استقالة محمد أنور السادات من رئاسة الحزب بعد اختياره نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال الحزب في بيان صادر عن أمانة التنظيم إن العمل يجري حاليا على حصر العضويات المسددة لاشتراكاتها في مختلف المحافظات، تمهيدا لتحديد موعد الجمعية العمومية حسب الجدول الزمني للإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية الحزب.

وأوضح البيان أنه يتم الآن ضبط الجدول الزمنى تمهيدا لفتح باب الترشح على المناصب القيادية المختلفة . كما تم تكليف نائب رئيس الحزب بتسيير أعمال الحزب مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد مؤكدا حرصه على إجراء الانتخابات الداخلية بأقصى درجات النزاهة والشفافية.

وأضاف البيان أن الحزب يعتزم توجيه الدعوة لعدد من المتابعين والمراقبين والإعلاميين، إلى جانب شخصيات قضائية لمتابعة والإشراف على سير العملية الانتخابية، على أن تبدأ الإجراءات الفعلية طبقا للائحة خلال الأسابيع المقبلة.

الإصلاح والتنمية حزب الإصلاح والتنمية البرلمان نواب أخبار البرلمان

