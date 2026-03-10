قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM

فريدة محمد

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن : سياسة الحكومة بشأن الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM

أقرّ الاتحاد الأوروبي آلية CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism كأداة من أدوات الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وتشمل المرحلة الأولى قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة. وتُعد السوق الأوروبية من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية.

فمع بدء التطبيق التدريجي للآلية في الشهور القادمة فقد يحدث الاتي: زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية. تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاقة. مخاطر فقدان حصة من الأسواق الأوروبية لصالح دول أكثر تقدمًا في سياسات خفض الانبعاثات. وفي المقابل، فإن عدم الاستعداد المبكر قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الشهور والسنوات القادمة

وحتى نتجنب هذه المشاكل فيجب علينا بحث وتقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية. وتطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطها مع سوق الكربون الطوعي. ودعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون. ودراسة فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لدعم هذا التحول.

وعليه فيجب ان تكون هناك استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق الCBAM وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

