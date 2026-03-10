جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة بمدرسة سمير ناصف الاعدادية بشبلنجة

نظمت جامعة بنها ، قافلة طبية متخصصة بمدرسة سمير ناصف الاعدادية بقرية شبلنجة ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا"، لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.



جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي شمل 82 حالة أطفال ، و94 حالة رمد ، و 88 حالة روماتيزم بإجمالي 264 حالة ، بالإضافة إلي أنه تم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازم.