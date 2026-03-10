قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة بمدرسة سمير ناصف الاعدادية بشبلنجة

إبراهيم الهواري

نظمت جامعة بنها ، قافلة طبية متخصصة بمدرسة سمير ناصف الاعدادية بقرية شبلنجة ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا"، لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.


جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي شمل 82 حالة أطفال ،  و94 حالة رمد ، و 88 حالة روماتيزم بإجمالي 264 حالة ، بالإضافة إلي أنه تم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازم.

القليوبية جامعة بنها بنها قافلة طبية شبلنجة

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

