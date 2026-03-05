جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرية منية السباع

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها قافلة بيطرية بقرية منية السباع التابعة لمركز بنها وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع والمحافظة، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري.



وقال الدكتور إيهاب النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور هاني شمس مديرية الطب البيطري بالقليوبية والذى وجه الشكر إلى محمد مصطفى قنديل مدير المستشفي البيطري التعليمي وفريق عمل المستشفي البيطري والأقسام الاكلينيكية والعلمية بالكلية لمجهوداتهم المبذولة لنجاح القافلة. وأجرت القافلة الفحص والكشف الطبي على مختلف الحيوانات وتقديم العلاج المجاني لجميع الحالات التي تم فحصها والكشف عليها.

وتم تقديم التوعية البيطرية لبعض الأمراض وتوزيع إرشادات عامة عن تغذية الحيوانات، كما استهدفت القافلة إجراء الكشف والفحص على الحالات اشتملت على 91 حالة من الجاموس والأبقار و89 حالة من الأغنام والماعز و3 حالة من الفصيلة الخيلية واستخدام جهاز السونار للكشف على عدد 35 حالة أخرى من حيوانات المزرعة و1160 حالة من الطيور دجاج وبط وحمام وإجراء 2 حالة جراحة وحالة واحدة حيوانات أليفة، وقد تم إعطاء الدواء بالمجان الجميع تلك الحالات.