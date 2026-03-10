المسلماني: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: سعدت اليوم بلقاء وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وقد ناقشنا معاً خطوات التطوير الجارية في ماسبيرو ، واستراتيجية ماسبيرو 2030 .. في إطار رؤية الدولة المصرية ، وتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز القوة الناعمة المصرية ، واستعادة مكانة إعلام الخدمة العامة .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لقد تمت مناقشة العديد من الجوانب المالية والاقتصادية لماسبيرو ، بهدف دعم موارده وحل أزماته العالقة وفي مقدمتها معاشات ماسبيرو ، وتم التفاهم علي العديد من خطوات الدعم والإصلاح ، ورفع مساهمة الدولة في الميزانية الجديدة .