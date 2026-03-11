قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شركة GWM تسرق إعلان رنج روفر سبورت | صور

إبراهيم القادري

اتسمت صناعة السيارات الصينية في بداياتها بسمة التقليد، ولكن عندما بدأت الشركات الصينية بصنع هويتها الخاصة، وقعت شركة GWM جريت وول موتورز في فخ الإحراج العالمي.

شركة GWM تسرق إعلان رنج روفر سبورت

حيث قامت شركة GWM جريت وول موتورز بـ نسخ إعلان ترويجي بالكامل لسيارة رنج روفر سبورت .

- اعتذار رئيس شركة جريت وول موتورز :

خرج رئيس شركة جريت وول موتورز، السيد وي جيانججون، ليعترف علناً بالخطأ ويقدم اعتذار رسمي لشركة لاند روفر البريطانية، مؤكداً استعداد شركته لتحمل التبعات المالية والقانونية لهذا السطو الفني.

- تشابه الإعلانات :

القصة بدأت عندما أطلقت العلامة التجارية WEY التابعة لشركة جريت وول ملصق ترويجي لسيارتها الجديدة V9X، وعندما نشرت الصور اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لان المطابقة كانت كبيرة بين الاعلانين .

شركة GWM تسرق إعلان رنج روفر سبورت

الإعلان الأصلي يظهر فيه رجل آسيوي يرتدي ملابس أنيقة بجانب سيارة رنج روفر سبورت سوداء، يمد يده نحو غطاء المحرك، مع خلفية من الدخان والأضواء الحمراء المثيرة.

إعلان شركة GWM هو نسخة طبق الأصل ونفس الرجل بنفس الملابس السوداء تقريباً، وبنفس الوقفة، ونفس حركة اليد، وحتى تأثيرات الدخان والأضواء الحمراء كانت متطابقة لدرجة مذهلة، لدرجة أن انعكاس الإضاءة على ملابس الرجل بدا وكأنه ناتج عن مصابيح رنج روفر سبورت وليس سيارة WEY V9X .

شركة GWM تسرق إعلان رنج روفر سبورت

- رد رئيس شركة جريت وول موتورز :

لم تحاول GWM الإنكار أو التبرير، حيث صرح رئيس مجلس إدارتها قائلاً: " بعد التحقق، تبين أن الملصق قد تم انتحاله بالفعل، ولا يوجد أي مبرر لهذا الفعل، وأعتذر لشركة لاند روفر، وللمصمم الأصلي للإعلان، ولأصدقائنا المتابعين، وأنا وشركة جريت وول موتورز مستعدون لتحمل المسؤولية القانونية والمالية الكاملة " .

شركة GWM تسرق إعلان رنج روفر سبورت

وجدير بالذكر انه حتي الان لم يصدر رد رسمي من الجانب البريطاني، ولكن مع اعتراف الجانب الصيني الصريح بالسرقة الفنية، أصبحت الطريق ممهدة أمام لاند روفر للحصول على تعويضات ضخمة .

صناعة السيارات الصينية الشركات الصينية شركة GWM جريت وول موتورز عتذار رئيس شركة جريت وول موتورز رئيس شركة جريت وول موتورز سيارة WEY V9X رنج روفر سبورت

