محمد عبد الوهاب: لو ياسين منصور عرف كيف يدار الأهلى لأصبح رئيسه

يري محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق، أن سبب عدم قدرة ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الاهلى في شغل منصب الرئيس عدم درايته بطريقة إدارة الاهلى.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :" ياسين منصور شخصية مناسبة لادارة الاهلى بس لازم يكون معاه الأدوات هو بس مش عارف الاهلى بيدار جوه ازاي ".

ويضيف عضو مجلس الاهلى الأسبق:" على فكرة دي كانت نفس مشكلة محمود طاهر ، مع انه نجح وهما الاثنين عاشقين للأهلى ، وعلى فكرة عبود باشا كان أفضل رئيس للأهلى وعمره مالبس شورت".