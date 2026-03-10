سوسن بدر : لا أندم على أي دور .. التجارب الناجحة والفاشلة جزء من رحلة كل فنان

قالت الفنانة سوسن بدر، إن مسيرتها الفنية الطويلة شهدت أكثر من 400 عمل متنوع، مشيرة إلى أن أغلب أعمالها كانت ناجحة ومشوقة، مؤكدة أن هناك بعض الأعمال التي لم تكن على المستوى المطلوب بسبب ظروف خارجية مثل الإنتاج أو الإخراج أو المونتاج، وليس بالضرورة لقيمة الدور نفسه.

وأضافت سوسن بدر، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك بعض الأعمال القديمة لم أكن أملك حرية الاختيار، قائلة: "كنا نعمل ما هو متاح، الغرض كان التعرف على الناس، والحصول على فرصة للعمل وكسب لقمة العيش".

وتابعت: "رغم ذلك، أحببت بعض الأعمال رغم كونها غير ناجحة لأنها كانت خفيفة الدم وتحمل تجربة مهمة"، قائلة: "لا أستطيع تحديد عمل معين كان سيئًا بالكامل، فهناك دائمًا مزيج من الأعمال الناجحة وغير الناجحة، والفنان يتعلم من كل تجربة ليصبح أفضل".

وأكدت سوسن بدر أنها لا تنكر أنها تتنمر أحيانًا على نفسها بعد عرض بعض أعمالها، مشيرة إلى أنها تقضي ساعات وهي تتابع التعليقات، لكنها تعتبر هذه التجارب جزءًا من الرحلة الفنية وتعلمًا مستمرًا.