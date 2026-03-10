قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
فن وثقافة

الشحات مبروك : تعليقات الجمهور وصلت لزوجتي وهي في العناية المركزة

الشحات مبروك
الشحات مبروك
أحمد البهى

كشف بطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك كواليس مؤثرة عن دعم زوجته الراحلة له في تجربة التمثيل، مؤكدًا أنها كانت دائمًا تتمنى أن تراه ممثلًا ناجحًا، خاصة أنه يحب السينما بشغف كبير.

وقال مبروك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «احنا لبعض» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن زوجته كانت تحلم منذ سنوات أن يراه الجمهور ممثلًا محبوبًا، وهو ما تحقق مؤخرًا بعد مشاركته في مسلسل علي كلاي.

https://www.youtube.com/watch?v=8oOsSMWEmAA

وأوضح أن زوجته كانت تقول له دائمًا: «يا شحات أنا نفسي أشوفك كممثل والناس تحبك كممثل، لأنك بتحب السينما يمكن أكتر شوية من الرياضة»، مشيرًا إلى أن كلماتها كانت تمثل دعمًا كبيرًا له في خوض هذه التجربة.

وأضاف الشحات مبروك أن قلبه كان سعيدًا للغاية عندما وصلت تعليقات الجمهور الإيجابية إلى زوجته، خاصة أنها كانت في ذلك الوقت داخل الرعاية المركزة قبل وفاتها.

بطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك

