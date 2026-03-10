الشحات مبروك : تعليقات الجمهور وصلت لزوجتي وهي في العناية المركزة

كشف بطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك كواليس مؤثرة عن دعم زوجته الراحلة له في تجربة التمثيل، مؤكدًا أنها كانت دائمًا تتمنى أن تراه ممثلًا ناجحًا، خاصة أنه يحب السينما بشغف كبير.

وقال مبروك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «احنا لبعض» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن زوجته كانت تحلم منذ سنوات أن يراه الجمهور ممثلًا محبوبًا، وهو ما تحقق مؤخرًا بعد مشاركته في مسلسل علي كلاي.

https://www.youtube.com/watch?v=8oOsSMWEmAA

وأوضح أن زوجته كانت تقول له دائمًا: «يا شحات أنا نفسي أشوفك كممثل والناس تحبك كممثل، لأنك بتحب السينما يمكن أكتر شوية من الرياضة»، مشيرًا إلى أن كلماتها كانت تمثل دعمًا كبيرًا له في خوض هذه التجربة.

وأضاف الشحات مبروك أن قلبه كان سعيدًا للغاية عندما وصلت تعليقات الجمهور الإيجابية إلى زوجته، خاصة أنها كانت في ذلك الوقت داخل الرعاية المركزة قبل وفاتها.