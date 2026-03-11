وزير بريطاني سابق: قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية لم تختفِ ووجود مرشد جديد ربما يكون أكثر تطرفا

قال توبياس إلوود، الوزير البريطاني السابق المعني بشؤون الشرق الأوسط، إن التساؤلات تتزايد حول الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، وما إذا كان بإمكانها الإسهام في خفض مستوى التصعيد.

وأضاف إلوود، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، ردًا على سؤال حول إمكانية تدخل أوروبا لتهدئة التوتر: "هذا أمر مهم، وأتفهم لماذا يدعو كثيرون إلى مثل هذا الدور، لكن من وجهة نظري، فإن هذا النظام كان له تأثير سلبي في الشرق الأوسط لعقود طويلة، إذ عمل على إنشاء أذرع ووكلاء في المنطقة، ونفذ أنشطة إرهابية، كما سعى إلى تطوير سلاح نووي".

وتابع: "بعد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، تبرز الفكرة الأساسية: هل ينبغي لواشنطن أن تسمح لهذا النظام بالاستمرار، ربما لكن تحت إدارة مختلفة؟ وإلا فلماذا سلكنا هذا المسار منذ البداية؟".

وأشار إلى أن قدرة النظام على تطوير أسلحة نووية لم تختفِ، موضحًا أن وصول مرشد أو قائد جديد إلى السلطة قد يجعله أكثر تشددًا من سلفه، كما لفت إلى أن الضغوط على الشعب الإيراني ما زالت قائمة، وأن أوضاع الحريات لم تتحسن مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أشهر