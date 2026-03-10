العاهل الأردني يبحث مع رئيس جامبيا تداعيات التصعيد في المنطقة والاعتداءات الإيرانية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، الذي تترأس بلاده الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، تطورات التصعيد في المنطقة.

وتناول الاتصال تداعيات الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من دول المنطقة، حيث أكد العاهل الأردني أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التهدئة عبر الحوار واستخدام القنوات الدبلوماسية.

وحذر الملك عبدالله الثاني من استغلال التطورات الحالية كذريعة لانتهاك حرية المصلين في الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، أو تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، شدد الرئيس الغامبي أداما بارو على ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي، والعمل على حماية المدنيين في منطقة الشرق الأوسط.