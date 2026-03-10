محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

ترأس اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات بالمركز الوطني للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات العامة في جميع مواقف المحافظة، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام.

وتابع المحافظ عبر اتصال مرئي مباشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل في المواقف والمحطات، مؤكداً تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتأكد من أن جميع السيارات والوسائل التزمت بالملصق الرسمي حمايةً لحقوق المواطنين ومنع أي استغلال.

توجيهات محافظ الغربية

وشدّد المحافظ على ضرورة وضع لوحات إرشادية وبنرات واضحة في كل المواقف لتوضيح التعريفة الرسمية للركاب، محذراً من استغلال المواطنين أو تحصيل مبالغ إضافية، ومؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع المخالفين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وفورية لضمان تطبيق التعريفة على جميع خطوط السير.

وأوضح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة المواقف ومحطات الوقود والأسواق، وإجراء حملات مفاجئة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومتابعة توافر المنتجات البترولية والغاز بأسعارها الرسمية، مع منع أي تجاوزات أو تحصيل مبالغ زائدة من المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة عبر الخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مؤكداً أن جميع أجهزة المحافظة تتابع الوضع بشكل دائم لضمان انتظام المواقف والأسواق والمحطات، واستمرار تطبيق التعريفة الجديدة بشفافية وعدالة تامة.