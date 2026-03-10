لينا صوفيا تكشف لـ صدى البلد أسرار كواليس شخصيتها في مسلسل وننسى اللي كان

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الدراما.

وقالت لينا صوفيا إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية يارا، وهي ابنة النجمة جليلة رسلان، موضحة أن الشخصية تمر بعدد من الأزمات النفسية والعائلية التي تجعلها فتاة متمردة تعاني من مشاكل مع والدتها.

وأضافت أن شخصية يارا تعتمد على التحدي والتمرد، مؤكدة أن هذه الصفات بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، وهو ما جعل الدور يمثل لها تحديًا كبيرًا .

وأعربت لينا صوفيا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، خاصة العمل مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مشيدة بأجواء التصوير وبكل فريق العمل الذي يقدم دعمًا كبيرًا داخل الكواليس.

ويشارك في بطولة مسلسل "ننسى اللي كان" كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، لينا صوفيا ، وسينتيا خليفة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري.