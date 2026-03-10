قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة السادسة من «اللون الأزرق».. جومانا مراد تتصدر الترند بالمشاهد الدرامية المؤثرة

جومانا مراد
جومانا مراد
أحمد البهى

تصدر مسلسل «اللون الأزرق» الترند مجددًا مع عرض الحلقة السادسة، حيث شهدت الأحداث العديد من المشاهد المؤثرة التي أظهرت الصراع النفسي والعاطفي لشخصية آمنة التي تجسدها الفنانة جومانا مراد، في مواجهة تحديات حياتية وعائلية صعبة وسط ضغوط اجتماعية ونفسية.

في الحلقة السادسة، تصاعدت التوترات العائلية بعد عودة الأسرة إلى مصر، حيث تحاول آمنة متابعة علاج طفلها حمزة المصاب بطيف التوحد، وسط صعوبات اجتماعية ومهنية جديدة.

المشاهد أظهرت لحظات حساسة بين الأم وطفلها، خاصة حين عبر حمزة عن حاجته للحنان والطمأنينة بعد يوم طويل، وهو ما أثر في الجمهور وجعل الحلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت الحلقة مشاهد إنسانية قوية، حيث ظهرت آمنة تحاول التوازن بين عملها وضغوطها اليومية، وبين منح ابنها الدعم العاطفي الذي يحتاجه.

تضمن المشهد حوارات مؤثرة بين الأم وطفلها، مثل حديث حمزة عن رغبته في الجلوس مع والده، وردود آمنة التي حاولت تهدئته مع التأكيد على استمرار دعمها وحبها له، ما جعل المشاهدين يتفاعلوا بشكل كبير على مواقع التواصل.

الحلقة كشفت عن الصراعات الداخلية لشخصية آمنة، بما في ذلك هواجسها من المستقبل وخوفها من فقدان السيطرة على حياة طفلها، وتأثير ذلك على حالتها النفسية.

كما أبرزت الحلقة مخاوفها من الشيخوخة والتقدم في العمر، وتفاصيل حياتها اليومية المضغوطة بين الأسرة والعمل، ما أضفى على الأحداث بعدًا إنسانيًا واقعيًا أثرى تجربة المشاهدة.

رغم التحديات، أظهرت الحلقة لحظات دعم من زوجها أدهم وبعض أفراد العائلة، ما أعطى أبعادًا درامية إضافية للعلاقات العائلية داخل العمل، وعكس جهود كل فرد في مواجهة صعوبات الحياة اليومية.

أثبتت الحلقة السادسة قدرة مسلسل «اللون الأزرق» على كسب اهتمام الجمهور، حيث تصدرت المشاهد المؤثرة بين الأم وابنها التريند، وحقق العمل انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بفضل الأداء القوي لـ جومانا مراد والتفاعلات العاطفية التي أظهرها الطفل حمزة في المشاهد.

مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

مسلسل «اللون الأزرق» اللون الأزرق جومانا مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

iPhone 18e

آبل تنهي مبكرا تصميم iPhone 18e الاقتصادي قبل إطلاق iPhone 17e

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد