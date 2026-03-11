احتفالية بتدشين منطقة الإسماعيلية والسويس لكرة اليد برئاسة وائل عبدالعزيز

أقامت منطقة الاسماعيلية والسويس لكرة اليد برئاسة وائل عبدالعزيز واعضاء مجلس ادارة المنطقة احتفالية بمناسبة تدشين المنطقة وذلك في حضور مميز لكل قيادات ورموز اللعبة القدامى وكل أسرة كرة اليد .



وفي اجواء يسودها الاحترام والتقدير والود وجو الاسرة الواحدة اشاد جميع الحضور بالحفل و بالتنظيم المميز والتجمع الذي طال غيابه.

كما تم تكريم بعض من رموز وقيادات كرة اليد في الاسماعيلية ومنهم كابتن سعيد عبدالغني ومحمد كمال حافظ والمهندس محمد اسامة أبوالعلا.

كما تحدث كابتن حسن علي والمستشار محمد حسانين واتفق الجميع علي ضرورة وضع حلول مناسبة لتطوير كرة اليد في اقليم القناة وخاصة في محافظتي الاسماعيلية والسويس.

وفي كلمته ، رحب وائل عبد العزيز بالضيوف وأكد علي أهمية التكاتف لوضع خطط مدروسة للنهوض برياضة كرة القدم في محافظات الإسماعيلية والسويس.